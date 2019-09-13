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اقتصاد

باركليز يخفض توقعاته لأسعار النفط

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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خفض بنك باركليز اليوم توقعاته لأسعار النفط مشيرا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار ضعف نشاط قطاع الصناعات التحويلية العالمي وزيادة احتمالات خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع بنك الاستثمار البريطاني أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل في 2019 و2020، انخفاضا من تقديراته السابقة البالغة 69 دولارا، كما تشير تقديرات البنك إلى أن متوسط ​​سعر الخام الأمريكي 58 دولارا للبرميل في 2019، و60 دولارا في 2020، مقارنة مع توقعاته السابقة التي بلغت 61 دولارا و62 دولارا على الترتيب.

وقال البنك "لا تزال أسعار النفط تتأثر بعوامل سلبية على صعيد الاقتصاد الكلي حول العالم" مضيفا أن التوترات التجارية وتباطؤ نشاط التصنيع لا يزالان يؤثران على الطلب.

وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا لكل من العامين الحالي والمقبل إلى 800 ألف برميل يوميا و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب.

وقال باركليز إنه على الرغم من أن أسعار النفط تأثرت بفعل تصاعد التوترات التجارية، إلا أن أساسيات العرض والطلب تبقى داعمة للأسعار إلى حد كبير.

ويرى البنك أن نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتباطأ بدرجة كبيرة في الوقت الذي من المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار السلع على الإنفاق الرأسمالي.

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