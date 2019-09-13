الخور القطري: خسارتنا أمام الأهلي غير عادلة

عبر عمر نجحي مدرب الخور، عن حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الاهلي 2 3، اليوم، في منافسات المرحلة الثالثة من دوري نجوم قطر لكرة القدم، حيث اعتبرها نتيجة غير عادلة.



وقال نجحي- في تصريحات عقب المباراة إن المباراة كانت قوية للغاية أمام الأهلي، حيث وصفه بالفريق العنيد، مشيرًا إلى أن منافسه كان يهاجم بعدد كبير من اللاعبين.



وأضاف أن بعض أهداف المباراة تم احتسابها عن طريق تقنية الفيديو المساعد (فار)، وأن هناك أخطاء احتسبت على فريقه، لكنه فضل ترك الأمور التحكيمية لأصحابها، على الرغم من أنه لا يعرف كيف لا يلجأ الحكم إلى (فار) خلال أحد ركلات الجزاء التي كان يستحقها الخور.



واختتم نجحي تصريحاته قائلًا: "توقعنا أن الأهلي سيضغط من أجل أن يعود، خاصة مع وجود لاعبين أصحاب مهارة في صفوفه،حاولنا ان نمنع ذلك ولكن تعاملنا مع الموقف بما هو متاح".