ليل ينتزع المركز الرابع في الدوري الفرنسي

انتزع ليل المركز الرابع في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 1 على ضيفه آنجيه اليوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة.



ورفع ليل رصيده إلى تسع نقاط ليقفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام آنجيه الذي تراجع للمركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة انتصارات في المباريات الخمس التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.



وأنهى ليل الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم النيجيري الشاب فيكتور أوسيمين 20 عاما في الدقيقة 39.



وفي الشوط الثاني، عزز ليل انتصاره بهدف ثان سجله لاعب الوسط البرازيلي لويس أراوجو في الدقيقة 53 فيما سجل المهاجم الكاميروني الدولي ستيفان باهوكين الهدف الوحيد لآنجيه في الدقيقة 87.