الفيديو الذي أسقط تامر عاشور في حب "دارين حلمي"

أعلن الفنان تامر عاشور خطبته يوم الأربعاء الماضي على دارين حلمي، في مفاجئة من العيار الثقيل لكل معجبيه ومحبيه، وعرفت دارين حلمي مؤخرًا من خلال اشتراكها في مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثفافة، والتي أقيمت مؤخرًا في مصر.



وبدأت العلاقة بين دارين حلمي وتامرعاشور منذ عدة شهور، وتحديدًا بعد طرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" في شهر مارس، وحقق الألبوم نجاح وانتشار كبير، وقامت دارين بنشر مقطع له عبر حسابها على "انستجرام" وهي تستمع لأغنية "خلصانة الحكاية" وتغني معه، وعلقت علي الفيديو قائلة "كل أول له نهاية شيلوا ألبوم تامر عاشور من دماغي"، فمن هنا بدأت علاقاتهم العاطفية.



وكتبت دارين حلمي مؤخرًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطوبتها أن "تامر عاشور هو أجمل صدفة"، وأعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصدفة هو الفيديو الذي نشرته وهي تغني لتامر عاشور؛ لتتحول من معجبه إلى زوجة مطربها المفضل عما قريب، كما نشرت منذ دقائق صورتها، وعلقت عليها "يا أجمل حلم"، في إشارة لخطوبتها من تامر عاشور.