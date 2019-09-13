"الهضيبي" بوابات الغربية تزينت بأعلام الوفد لاستقبال "أبو شقة"

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن مداخل وبوابات محافظة الغربية تزينت بأعلام حزب الوفد، استعدادًا لتدشين مبادرة الوفد مع المرأة، استكمالًا للحملة الأم "الوفد مع الناس"، التي أطلقها رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة، إيمانًا بدور المرأة المصرية في المجتمع، ودعم تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.



وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن محافظة الغربية، منبع الوفديين الأصلاء، ومسقط رأس زعماء بيت الأمة سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس، استعدت لاستقبال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، يوم الأحد المقبل، والذي من المقرر أن يُلقي خطابًا تاريخيًا هامًا من محل ميلاد زعماء الأمة، من حرم جامعة طنطا.



وأشار "الهضيبي" إلى أن مبادرة الوفد مع المرأة في محافظة الغربية سوف تشهد توزيع كراسى متحركة وماكينات خياطة وشهادات توفير وشنط مدرسية وثلاجات خاصة بالمشروعات المستدامة، دعمًا للمرأة المصرية في المحافظة، فضلًا عن تكريم الأمهات المثاليات، وتوقيع عدد من البروتوكولات بالتعاون مع وزارتي التضامن والتربية والتعليم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع لجنة الوفد في الغربية، تأكيدًا على إيمان حزب الوفد بدور المرأة الريادي في الأسرة والمجتمع بصفة عامة ومشاركتها للرجل جنبا إلى جنب من أجل رقى وتقدم وازدهار الوطن.



يشهد المؤتمر عدد من قيادات الوفد والقوى السياسية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالغربية ومحافظات الدلتا ونواب البرلمان والعديد من الشخصيات العامة.