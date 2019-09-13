الاثنين.. افتتاح معرض "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية" بالهناجر

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية"، فى السابعة من مساء يوم الاثنين ١٦ سبتمبر الجارى، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.



يأتى المعرض احتفالا بمرور ٤٠ عاما على إنشاء "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية"، ويشارك فيه الفنانون "علا الصيفى، عزة رفعت، لبنى زكريا، بيرى حبشى، راندل فؤاد، سامية كامل، وجيه يسى" إلى جانب كوكبة من الفنانين التشكيليين.



ويشار إلى أن ذلك هو المعرض الـ ٤٥ لجماعة القاهرة للفنون التشكيلية، ويستضيف المركز المعرض فى الفترة من ١٦ حتى ٢١ سبتمبر الجارى بقاعة آدم حنين بالمركز.