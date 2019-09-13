بدء توافد الفنانين على حفل مهرجان الفضائيات العربية (صور)

بدأ عدد من الفنانين في التوافد على حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة.



وشهد الحفل حضور كل من إسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد عبدالعزيز والكاتب عبدالرحيم كمال ومروة عبدالمنعم وأحمد داود.



ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم المقرر تكريمهم هذا العام.



وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين وإعلاميين ومنتجين، وكل مجال له صلة بالإنتاج التليفزيوني والقنوات الفضائية والقائمين عليها.



يذكر أن أول انطلاق للمهرجان كان يوم 22 مارس لعام 2008 وضم المهرجان أكثر من عشرين قناة فضائية عربية في أول ظهور له.