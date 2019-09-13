إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية في ألمانيا

أعلنت السلطات في مدينة كولونيا بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، تزن خمسة قناطير.



وقالت إدارة المدينة مساء اليوم الجمعة، إن القنبلة عُثر عليها خلال أعمال استكشافية بحي سولتس بالمدينة.



وأجلت السلطات 4 آلاف شخص من منازلهم، خلال عملية إبطال مفعول القنبلة، وتم إغلاق المجال الجوي وإيقاف حركة القطارات في المدينة، طوال عملية إبطال مفعول القنبلة.



وفور إبطال مفعول القنبلة، عاد السكان مرة أخرى إلى منازلهم قبل السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، وأعلنت إدارة المدينة أن نطاق الإخلاء في حي زولتس شمل أيضا برج "يوني-سنتر"، الذي يضم نحو ألف منزل.