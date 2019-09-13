إدارة تموين العامرية تشن حملات لضبط الأسواق بالإسكندرية

شنت إدارة تموين العامرية بالإسكندرية، حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير محضرين استيلاء على المال العام ومحضرين تصرف دقيق بلدي مدعم، و3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين لمخبزين، و3 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، و12 محضرا بعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر عدم إعلان أسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية.



وأكدت مديرية التموين في الإسكندرية إنها بصدد إرسال مزيد من الحملات بكافة أنحاء المحافظة.