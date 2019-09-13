سمر شاكر: سعيدة بمشاركتى بمهرجان «أسبوع الموضة العربى» فى دبى

عبرت سفيرة موضة المحجبات سمر شاكر، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان «أسبوع الموضة العربي» في دبي، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهو المهرجان الذي سيقام مطلع شهر نوفمبر المقبل.



وقالت سمر شاكر في تصريحات لها اليوم الجمعة «إنها تقوم بدور فعال ومهم في الدورة الجديدة من المهرجان (الثامنة)، حيث انضمت إلي اللجنة المنظمة التي تضع كل أساسيات الدورة الجديدة، والشكل الفني للمهرجان».



وتابعت سمر شاكر، أن مهرجان «أسبوع الموضة العربى»، هو مهرجان للأزياء والموضة يقام في أنحاء المدينة، ويسعى المهرجان إلى إبراز المواهب الأكثر إثارة للاهتمام في تصميم الموضة من الشرق الأوسط والصين وأنحاء العالم، مؤكدة مكانة دبي الراسخة كمركز اقتصادي وإبداعي للموضة العالمية.