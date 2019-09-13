بورصة هونج كونج تدرس مخاطبة مساهمي لندن

أعلنت شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة المحدودة أنها تعتزم الدخول في مفاوضات مع مساهمي مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بعدما رفضت المجموعة المسؤولة عن تشغيل البورصة

البريطانية اقتراحها للاستحواذ عليها.



وقالت الشركة التي تدير بورصة هونج كونج إن حملة أسهم بورصة لندن "يجب أن تكون لديهم الفرصة لتحليل" اقتراحها بالتفصيل، وفقا لبيان صدر اليوم.



وكانت وكالة أنباء بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة تخطط لمواصلة سعيها للاستحواذ على بورصة لندن وأنها ستدلل على أن عرضها يقدم قيمة مالية أعلى لمستثمري بورصة لندن.



وقالت الشركة في بيانها إنها "شرعت في عملية تحليل شاملة ومفصلة قبيل القيام بعرضها" إلى بورصة لندن. وأنها "علاوة على ذلك، أجرت مناقشات أولية بناءة مع الجهات الرقابية وصناع السياسة".



ووفقا لبلومبرج نقلا عن مصدر مطلع، لا تزال شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة تسعى إلى مفاوضات ودية مع مجلس إدارة بورصة لندن ولم تتخذ بعد قرارا للدخول في مسار عدائي للتقدم مباشرة بعرض إلى مساهمي البورصة.



وفي وقت سابق من اليوم، رفضت بورصة لندن اقتراح الاستحواذ، قائلة إن العرض به "عيوب جوهرية".



وقال مجلس البورصة البريطانية الذي يعكف على صفقة خاصة به لشراء شركة "ريفينيتيف" للبيانات المالية إن نهج شركة هونج كونج للبورصات والمقاصة به مشاكل "في استراتيجيته، وأهدافه ونظرته وقيمته".



وقالت بورصة لندن في بيان اليوم إن "تأكيدكم أن تنفيذ صفقة سيكون سريعا ومؤكدا هو ببساطة غير معقول، في ضوء العيوب الجوهرية في مقترحكم، ولا نرى ما يستحق لإجراء مزيد من المفاوضات".