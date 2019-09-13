الأمم المتحدة تعلن تحقيق تقدّم بطيء لحل أزمة المهاجرين في ليبيا والنيجر

أعلن الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين في وسط البحر المتوسط فينسان كوشتيل، اليوم الجمعة، أن الدول التي تعهدت استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء العالقين في ليبيا والنيجر تحقق تقدما "بطيئا" على خط الوفاء بالتزاماتها.



وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يتواجد في ليبيا نحو 48 ألف شخص بعضهم في مراكز اعتقال، في حين تم إجلاء آلاف إلى النيجر المجاورة، حيث ينتظرون في مخيمات نقلهم إلى دول أخرى، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" اليوم.



وقد تلقى 6606 منهم وعدا بنقلهم إلى بلد ثالث. وتعهدت بلجيكا وبريطانيا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة باستقبال أعداد منهم.

وجاء كلام كوشتيل هذا الأسبوع على هامش اجتماع في العاصمة المالية باماكو شارك فيه خبراء دوليون ووزراء أفارقة لبحث ملف التهجير القسري في منطقة الساحل.