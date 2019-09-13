التعاون يهزم العدالة بصعوبة في الدوري السعودي

فاز التعاون على ضيفه العدالة 23، اليوم الجمعة، في المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ( دوري المحترفين السعودي).

وتقدم التعاون في الدقيقة 31 عن طريق طلال العيسى، قبل أن يتعادل السنغالي أليو سيسي للعدالة في الدقيقة 39، فيما تكفل لاعب مدغشقر كاروليس اندريا ماستينور بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة.48

وفي الدقيقة 70 سجل البرازيلي نيلدو بيترولينا هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 70، قبل أن يضيف منصور المولد الهدف الثالث في الدقيقة.84 ورفع التعاون رصيده إلى أربع نقاط ليقفز إلى المركز الرابع، فيما حافظ العدالة على المركز الثالث بالرصيد ذاته من النقاط مع التفوق في فارق الأهداف، وكذلك خوضه ثلاث مباريات، فيما كانت مباراة اليوم هي الثانية للتعاون الذي لديه مباراة مؤجلة.