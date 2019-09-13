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رياضة

العينة الثانية تؤكد تعاطي الملاكم النرويجي هادي سرور للمنشطات

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال الملاكم النرويجي الواعد هادي سرور 23 عاما اليوم الجمعة إن نتيجة فحص العينة الثانية التي أخذت منه جاءت إيجابية أيضا مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لإثبات براءته من تهمة تعاطي المنشطات.
وكان سرور، الذي ينافس في ملاكمة الوزن الخفيف، أوضح في الأسبوع الماضي أن فحص عينة الكشف عن المنشطات الخاصة به أظهر وجود مادة (إيبو) المنشطة وأنه ليس لديه "أي فكرة" عن سبب وجودها في العينة.
وكتب اللاعب، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت اليوم الجمعة،: "لا يمكنني أن أعرف كيف يحدث هذا ؟ لا يمكن أن تأتي العينة إيجابية وتظهر وجود مادة لم أتناولها من قبل".
وظهرت مادة (إيبو) المنشطة في عينة أخذت من اللاعب في 15 يوليو الماضي بعد عطلة قصيرة في الصيف حضر خلالها مهرجانا موسيقيا، حسبما أكد اللاعب الأسبوع الماضي.
وفي تعليقه اليوم، أوضح سرور إنه ليس لديه حاليا أي تفسير سوى وجود خطأ في طرق الفحص أو أنه كان هدفا لعملية إضرار به.
وأشار: "ليس لدي أي خيار سوى مكافحة هذا الظلم وطلب العدل".
وخاض سرور أربع مباريات كملاكم محترف حقق فيها جميعا الفوز.
وبعد ظهور نتيجة فحص العينة الأولى، أعلن الاتحاد النرويجي للملاكمة عن استبعاد سرور من بطولة العالم للملاكمة في مدينة إيكاترينبرج الروسية حيث كان من المفترض أن يكون الممثل الوحيد لبلاده في هذه البطولة التي تقام فعالياتها من السابع إلى 21 سبتمبر الحالي.
وكان من المفترض أن تمثل هذه البطولة دفعة قوية لسرور نحو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) علما بأن النرويج لم تكن ممثلة بأي ملاكم في الدورات الأولمبية منذ 1996.

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