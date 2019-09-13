مصرع شخص غرقًا في شاطئ الليدو بمطروح

لقي شخص مصرعه يدعى مصطفى، منذ قليل، غرقا في شاطئ الليدو بمطروح، وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.



وكان الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ بوقوع حادث غرق في أحد شواطئ مطروح، فتم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر مصرع شخص وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.