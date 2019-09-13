الأمم المتحدة تحقق فى هجمات استهدفت شمال غربى سوريا

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، تحقيقًا داخليًا بشأن الهجمات الجوية التي طالت المدنيين في شمال غربي سوريا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش للصحفيين في نيويورك: «ستبدأ اللجنة أعمالها في 30 سبتمبر.. وستتأكد من وقائع الحوادث المحددة المعنية، ومن ثم ستبلغ الأمين العام بمجرد الانتهاء من عملها».

وأضاف دوجاريك أنه في حين أن التحقيق الذي يقوده الليفتنانت جنرال النيجيري شيكاديبيا أوبياكور، يتعلق «بحالات الحياة والموت»، فإنه لن يتم كشف النتائج على الملأ.

ولم يوضح دوجاريك ما إذا كان المحققون سيوجهون أصابع الاتهام بشأن الهجمات لأي جهة، مؤكدًا أنهم ليسوا هيئة قضائية أو جهة تحقيق جنائي.

وقال دوجاريك إن اللجنة ستتواصل مع سوريا وروسيا وتركيا، معربا عن أمله أن يتمكن المحققون «من الوصول إلى مواقع الحوادث».