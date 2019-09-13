«الوطنية للصحافة» تقرر تعيين مروة نبيه أمينًا عامًا للهيئة

وجهت الهيئة الوطنية للصحافة الشكر للدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهنأته على موقعه الجديد، متمنية له استمرار التوفيق والنجاح، كما أثنت على الفترة التي قضاها وكيلًا للهيئة وجهوده المقدرة.



وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، تعيين مروة نبيه محمود إبراهيم أمينًا عامًا للهيئة، موضحة أن مروة نبيه تعد خريجة كلية الالسن عام 1999، والتحقت بالعمل بالمجلس الأعلى للصحافة عام 2000، وترأس المكتب الفنى بالهيئة، مشيرة الى أن الهيئة أصدرت قرارات بتعين رؤساء الإدارات المركزية والإدارات العامة.