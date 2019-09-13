مدرب كوريا الجنوبية لناشئات الطائرة: تنظيم بطولة العالم بمصر رائع

أشاد سون دون سون مدرب منتخب كوريا الجنوبية لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، بالتنظيم الرائع لبطولة العالم التي ستُختتم غدا السبت بمصر وبوجود صالات كبيرة مثل صالات استاد القاهرة وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وأضاف المدرب، في تصريحات عقب فوز فريقه على بورتوريكو ضمن منافسات تحديد المراكز من 13 وحتى 16، أن مباراة اليوم التي خاضها فريقه كانت صعبة ولكنه أشاد بأداء لاعباته.



وأشار إلى أن الأداء تحسن عن مباراة أمس أمام تركيا، التي خسرها المنتخب الكوري بنتيجة 1-3 ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 إلى 16.

وتمنى زيارة مصر مرة أخرى بشكل شخصي بعيدا عن قرار المشاركة أو عدم المشاركة في أي بطولة ستقام بمصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالقول إنه كان يتمنى زيارة أماكن سياحية بمصر عقب انتهاء البطولة ولكنه للأسف لن يتمكن من ذلك، حيث إن بعثة الفريق ستغادر صباح الأحد المقبل أي في اليوم التالي لانتهاء فعاليات البطولة.

يذكر أن كوريا الجنوبية فازت اليوم على بورتوريكو 3-1 ضمن منافسات تحديد المراكز من 13 وحتى 16 لتواجه غدا السبت منتخب كندا لتحديد المركزين الـ13 والـ14 بالبطولة.