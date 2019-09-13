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رياضة

ياجور يتألق ويقود ضمك لفوز مثير على اتحاد جدة في الدوري السعودي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:25 م
جريدة الدستور
وكالات
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تلقى الاتحاد هزيمة مفاجئة 1 2 أمام مضيفه ضمك الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ( الدوري السعودي للمحترفين)، في المرحلة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت فوزًا مثيرًا للتعاون على ضيفه العدالة 3 2.
وتقدم ضمك في الدقيقة الثانية عن طريق المغربي محسن ياجور، قبل أن يتعادل الأرجنتيني ماتيو فيتشو في الدقيقة الخامسة.
وفي الدقيقة 26 سجل ياجور الهدف الثاني لضمك، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.
ورفع ضمك رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر، بعد تحقيقه الفوز الأول في المسابقة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند ثلاث نقاط في المركز السابع.
بدأت المباراة بأداء سريع من الفريقين، حيث سعى الاتحاد إلى تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات مضيفه، فيما بادل ضمك ضيفه بالهجوم على عكس المتوقع.
وفي الدقيقة الثانية من المباراة، سجل ضمك الهدف الأول عن طريق المغربي محسن ياجور، حيث استغل زميله المغربي الآخر زكريا حدراف خطأ مواطنهما المدافع رومان سايس في التمرير، ليضع الكرة أمام ياجور الذي سدد كرة قوية على يسار الحارس فواز القرني، معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول.
ورفض الاتحاد الاستسلام للهدف المفاجىء، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة عن طريق الأرجنتيني إيمليانو فيشيو، الذي تلقى تمريرة ذكية داخل منطقة جزاء ضمك من المهاجم الصربي ألكسندر بربوفيتش ليضع الكرة في شباك ضمك.
وبعد الهدفين، أصبحت المباراة أكثر بطئًا وغلب عليها الحذر الكبير من جانب الفريقين، حيث كشف هدف ضمك وهدف الاتحاد عن عيوب في دفاع كلاهما، ليصبح التحضير الطويل للهجمات والعودة إلى الخلف وتأمين الدفاع هو سمة أدائهما في المباراة.
وفي الدقيقة 26 عاد ضمك لتسجيل الهدف الثاني عن طريق محسن ياجور مرة أخرى، حيث تلقى تمريرة رائعة من عبد العزيز الشهراني، ليضع الكرة على يسار الحارس فواز قرني معلنًا عودة التقدم لفريقه مرة أخرى.
وسدد الشهراني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 32، لكن كرته جاءت أعلى عارضة مرمى القرني.
وتلقى البرازيلي رومارينو لاعب الاتحاد كرة في الجهة اليسرى لمرمى ضمك، ليسدد كرة قوية لكن الجزائري شمس الدين رحماني حارس المرمى تصدى للكرة ببراعة وأبعد الخطر في الدقيقة.34
وفي الدقيقة 43، سدد زيزينيو لاعب ضمك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته علت عارضة القرني في أحد أخطر فرص الفريق المضيف في الشوط الأول.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ضمك على الاتحاد 2 1.
وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة للغاية، حيث بادر الاتحاد إلى الهجوم بحثًا عن تسجيل هدف التعادل الذي يتيح له العودة إلى أجواء المباراة.
وفي الدقيقة 53 بذل بربوفيتش مجهودًا فرديًا رائعًا، حيث راوغ أكثر من لاعب ومرر كرة عرضية، لكن المدافع منصور حربي سدد كرة عالية بعيدة عن مرمى ضمك.
وواصل الاتحاد ضغطه على منافسه، بانطلاقات سريعة من التشيلي فيلانويفا، إلى جانب المهاجم الصربي بربوفيتش الذي أزعج دفاعات ضمك، لكن ذلك كان دون جدوى.
وتقلص الدور الهجومي لضمك، مع زيادة الرقابة الدفاعية على الثنائي زكريا حيدراف ومحسن ياجور.
وحاول الحربي تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 لكن تسديدته اصطدمت بدفاع قوي من ضمك، الذي قدم لاعبوه أداء مميزا للغاية في الشوط الأول.
وعاد ياجور إلى تهديد مرمى الاتحاد مجددًا، بعد أن تسلم كرة داخل منطقة جزاء الاتحاد، ليراوغ القرني ويسدد كرة اصطدمت بالعارضة لتضيع فرصة تسجيل الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة.70
ولم تشهد باقي دقائق المباراة أي جديد ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ضمك 2 1 على الاتحاد.
وفي مباراة أخرى فاز التعاون على ضيفه العدالة.23
وتقدم التعاون في الدقيقة 31 عن طريق طلال العيسى، قبل أن يتعادل السنغالي أليو سيسي للعدالة في الدقيقة 39، فيما تكفل لاعب مدغشقر كاروليس اندريا ماستينور بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة.48
وفي الدقيقة 70 سجل البرازيلي نيلدو بيترولينا هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 70، قبل أن يضيف منصور المولد الهدف الثالث في الدقيقة.84 ورفع التعاون رصيده إلى أربع نقاط ليقفز إلى المركز الرابع، فيما حافظ العدالة على المركز الثالث بالرصيد ذاته من النقاط مع التفوق في فارق الأهداف، وكذلك خوضه ثلاث مباريات، فيما كانت مباراة اليوم هي الثانية للتعاون الذي لديه مباراة مؤجلة.

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