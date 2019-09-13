نائب وزير خارجية روسيا يبحث الوضع في ليبيا مع سفير ألمانيا بموسكو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، الوضع في ليبيا والوضع العام في المنطقة، مع السفير الألماني الجديد لدى روسيا جيزا أندرياس فون جاير.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "تم خلال المحادثة مسائل تسوية الأزمة في ليبيا، وكذلك الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



وكان "فون جاير" قد قام في الأسبوع الماضي، بتسليم نسخة من أوراق اعتماده خلفا لـروديجر فون فريتش، الذي شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا في مارس 2014.