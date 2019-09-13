رئيس مدينة مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية أبو لهو (صور)

تفقد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، قرية أبو لهو، وذلك للاستماع لمطالب ومشاكل أهالي القرية على أرض الواقع بحضور محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة وعواقل وشباب وأهالي القرية.



والتقى رئيس المدينة بأهالي القرية للوقوف على أهم المطالب والمشاكل التي تواجه القرية والتي تلخصت في رصف بعض شوارع القرية وإنارة بعض الأعمدة ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وإقامة محطة تحلية.



كما تفقد شوارع القرية لمتابعة الحالة العامة للطرق على الطبيعة وتفقد أحد المدارس ومتابعة حالة الأعمدة وشبكة الكهرباء بالقرية.



وأكد "المعداوي" أنه سيتم عرض مطالب أهالي القرية على محافظ مطروح لتوجيه الاجهزة التنفيذية المعنية بدراسة وبحث المطالب لتقديم الحلول العاجلة، مؤكدا لأهالي قرية أبو لهو جنوبي بأنه تابع حالة أعمدة الإنارة والطرق وكلف رئيس القرية بحصر عدد الكشافات التي تحتاج إليها الأعمدة والطرق التي تحتاج لرصف بالقرية والتنسيق مع مدير إدارة الإنارة العامة ومدير التخطيط بمجلس المدينة لاتخاذ القرار اللازم.



وأشار إلى أن كافة المطالب محل اهتمام وسيتم دراسة وبحث المطالب التي تقع في نطاق اختصاصات مجلس المدينة لتقديم الحلول السريعة في حدود الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى مخاطبة شركة مياه الشرب وقطاع كهرباء مطروح بالمشاكل التي تواجه القرية لاتخاذ القرارات اللازمة.