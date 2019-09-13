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رياضة

فيفا: كأس العالم للسيدات بفرنسا النسخة الأفضل حتى الآن

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت مجموعة الدراسات الفنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة كأس العالم للسيدات التي استضافتها فرنسا مؤخرا هي النسخة الأفضل في بطولات كأس العالم للسيدات حتى الآن ليس فقط خارج الملعب وإنما بداخله أيضا.

وأشارت المجموعة في تقريرها، الذي سينشر في 22 سبتمبر الحالي على هامش اجتماعات المقررة بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت الأمريكية آبريل هنريكس رئيس المجموعة: "بطولة كأس العالم 2019 بفرنسا هي أكثر نسخة مبهرة من بطولات كأس العالم للسيدات على مدار التاريخ. شاركت وشاهدت بطولات كأس العالم للسيدات منذ نسختها الأولى عام 1991، وأرى أن نسخة 2019 هي الأفضل حتى الآن".

وأشارت: "أكثر الأمور إبهارا في هذه النسخة كان التأثير الكبير للتحولات الهجومية. المنتخبات المشاركة أظهرت قدرتها على التحول السريع والفعال إلى الشق الهجومي. من الناحية العملية، اتسمت كل الفرق بالخطورة في هجماتها المرتدة السريعة".

وأوضح التقرير الفني أن 9 بالمئة فقط من التمريرات في هذه البطولة كانت تمريرات طولية وهو ما يقل عن نسبة التمريرات الطولية في كل من النسختين السابقتين في 2011 و2015 ما يعني أن المنتخبات المشاركة أصبحت أكثر حرصا على التمرير القصير الدقيق وبناء الهجمات بمزيد من الصبر بدلا من التقدم بشكل مباشر.

كما أشار التقرير إلى وجود تحسن كبير في مستوى حارسات المرمى خلال البطولة حيث شهدت هذه النسخة تصديات رائعة للكرة لتبلغ نسبة التصدي للكرة 70 بالمئة بزيادة تبلغ 5 بالمئة عنها في النسخة السابقة عام 2015، كما بلغت نسبة النجاح في ضربات الجزاء 72 بالمئة فقط مقابل 82 بالمئة في نسخة 2015.

وأكدت هنريكس: "إلى جانب مستوى الأداء المتميز لحارسات المرمى اللاتي وصلن بفرقهن إلى دور الثمانية، شاهدنا حارسات أخريات لفتن الانتباه مثل كريستياني إندلر حارسة مرمى منتخب تشيلي التي كانت رائعة".

وأضافت: "في هذه النسخة من مونديال السيدات، شاهدنا حارسات مرمى متميزات أسهمن بشكل هائل في نجاح فرقهن. ليس فقط فيما يتعلق بالتصدي للتسديدات وإنما أيضا في بناء اللعب".

كما تضمن التقرير الفنية عدة ملامح للأداء في البطولة مثل المسافة الإجمالية التي قطعها كل فريق حيث تصدر المنتخب الألماني قائمة الفرق صاحبة أكبر متوسط للمسافة المقطوعة في كل مباراة حيث بلغ المتوسط للمنتخب الألماني7ر114 كيلومتر في المباراة الواحدة وهو ما يزيد على المتوسط العام لهذه النسخة من البطولة وهو 3ر109 كيلومتر للمباراة الواحدة.

وينتظر أن يحضر مؤتمر الفيفا في ميلانو مدربون ومشرفون فنيون من أكثر من 150 من الاتحادات الوطنية الأعضاء بالفيفا.

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