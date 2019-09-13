بـ2000 جنيه.. توافر 150 فرصة عمل جديدة بالإسماعيلية

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر 150 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالإسماعيلية وبراتب يصل إلى 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 5 محاسبين من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس تجارة، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين، براتب 2000 جنيه.



كما تحتاج الشركة 5 موظفين إداريين على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، ويجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي (Word، Ecxel) براتب 1800 جنيه، كما تطلب الشركة 5 عمال مخازن، 20 عامل لمغسلة، و30 عامل صنفرة، براتب 1500 جنيه.



وتحتاج الشركة أيضا 70 عامل خياطة من الجنسين، وبراتب يتراوح من 1300 إلى 1700 جنيه.



وتطلب الشركة أيضا، 15 فني جودة مغسلة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك براتب 1600 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة، ببدل انتظام 100 جنيه، بالإضافة إلى بدل 50 جنيها، وأيضا بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، ووسيلة مواصلات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01221255525، والتواصل مع المدير المسئول خالد أنور، والتوجه لمقر الشركة في المنطقة الحرة العامة، الإسماعيلية.