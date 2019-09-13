"خلعت الحجاب وثبتته بالأغاني".. كواليس علاقة دارين وتامر (صور)

أعلن الفنان تامر عاشور خطبتة يوم الأربعاء الماضي على دارين حلمي التي شاركت في آخر موسم من مسابقة ملكة جمال الكون بمصر، وأحدث خبر خطوبة تامر عاشور ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لأنه اشتهر بأغاني الفراق عبر مسيرته الفنية.



ويستعرض "الدستور" عدة معلومات عن دارين حلمي.



- خريجة كلية إعلام القاهرة وتسعى لأن تكون إعلامية ناجحة، لكن لم تجد الفرصة بالرغم من اشتراكها في كورسات إعداد مذيعين تحت أيدى خبراء.



- اشتركت في مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة في شهر فبراير الماضي بمصر وتعتبرها أهم خطوة في مشوارها.



- كانت محجبة حتى عام 2017، لكن خلعت الحجاب بعد شغفها الكبير بعالم الأزياء والموضة والجمال.



- علاقتها بتامر عاشور بدأت بعد نشر فيديوهات وهي تغني أغانيه معبرة عن إعجابها الشديد بصوته وإحساسه، لتنشأ بينهما علاقة عاطفية توجت بالخطوبة والزواج قريبًا.



- تجمعها علاقة قوية بوالدتها وتعتبر مصدر قوتها، أما والدها فيعمل في إحدى السفارات بمصر، ولديها شقيقتان الأولى تدرس الطب في دبي والثانية في الإعدادية.



- لديها عدة هوايات بخلاف مجال الموضة والأزياء، حيث تحب الرقص والقراءة والتمثيل.