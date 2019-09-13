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عالم

زعيم المعارضة بفنزويلا ينفي الاتصال بجماعات مسلحة في كولومبيا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:19 م
جريدة الدستور
وكالات
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نفى زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد وجود علاقة بينه وبين مجموعات مسلحة في كولومبيا.
وكانت ظهرت مؤخرا صور لزعيم المعارضة بصحبة قادة محتملين للعصابة الإجرامية لوس راسترويوس في كولومبيا.
ترجع هذه الصور إلى شهر فبراير الماضي عندما وصل جوايدو عبر طرق سرية إلى كولومبيا للمشاركة في حفل موسيقي للتضامن مع شعبه.
وقال جوايدو اليوم الجمعة: "في ذلك اليوم التقطت مئات الصور وكان من الصعب أن أعرف من الذي طلب مني التقاط صور معه".
أضاف جوايدو قائلا: "إن استغلال هذه الصور لعرض الأمور بصورة خاطئة يعني أن تكون ألعوبة في يد نظام حكم مادورو".
يعتبر أعضاء عصابة راسترويوس متورطين في تجارة المخدرات وعمليات الابتزاز مقابل أموال وتجنيد المقاتلين السابقين لدى الميليشيات اليمينية.
ويوجد رئيسا العصابة السابقان حاليا رهن الاعتقال.
دخل جوايدو منذ عدة أشهر في صراع مرير على القوة مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.
واعترفت دول كثيرة منها الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بجوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا لفنزويلا، إلا أنه لم يتمكن من بسط نفوذه داخل فنزويلا في مواجهة الحكومة الاشتراكية لمادورو.

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