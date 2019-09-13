محافظ الأقصر يبحث تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية

بحث محافظ الأقصر خطة تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية، والموقف التنفيذي لاستكمال تطوير المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، على مستوى المحافظة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الجمعة، بوفد من وزارة التخطيط، مسؤولي مشروع ميكنة العمل بالمحافظات الذي ضم: طاهر احمد الحنفي مدير مشروع ميكنة العمل بمحافظة الاقصر ومحمد عبد النبي صالح مسئول تدريب المشروع بمحافظة الأقصر في حضور الدكتور عماد ابو العزائم سكرتير مساعد المحافظة وحنان احمد مدير المركز التكنولوجى بالمحافظة.