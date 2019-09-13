الجمعة 13 سبتمبر 2019 الموافق 14 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير المالية التركي: سنكشف سياسة جديدة لتعزيز المدخرات المحلية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:33 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق اليوم الجمعة إن بلاده تعتزم الإعلان عن سياسة جديدة لتعزيز المدخرات بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على رأس المال الأجنبي بعد شهر من تسجيل حيازات الأتراك بالعملات الأجنبية مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
ومنذ أزمة العملة التي شهدتها تركيا العام الماضي وأدت إلى انزلاق الاقتصاد إلى الركود، عمد الأتراك إلى شراء الدولار واليورو كوسيلة للتحوط في مواجهة هبوط قيمة الليرة، وهو اتجاه أبقى على العملة التركية غير مستقرة هذا العام.
وكتب ألبيرق في عمود على الموقع الإلكتروني لشبكة يورونيوز "من المقرر الإعلان عن مبادرة كبيرة للسياسة (المالية) لتعزيز المدخرات المحلية. هذا من شأنه أن يؤدي إلى نمو طويل الأجل وتقليل الاعتماد على تدفقات رأس المال القصيرة الأجل".
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الودائع والموارد المالية بالعملات الأجنبية، بما في ذلك المعادن النفيسة، للأفراد والشركات الأتراك استقرت عند 188.97 مليار دولار بنهاية أغسطس، بانخفاض طفيف من مستوى قياسي مرتفع بلغ 190.51 مليار دولار في 16 أغسطس
وبدأ الاقتصاد التعافي من الركود لكن لا تزال ديون رديئة بمليارات مليارات الدولارات تؤثر سلبا على ميزانيات البنوك وتلحق ضررا بالاقتصاد. وجاء ذلك نتيجة عدم تمكن الشركات من سداد القروض التي حصلت عليها من البنوك بسبب الأزمة.
وقال ألبيرق، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المقال إن "بضعة" مستثمرين مهتمون بتأسيس صناديق للاستحواذ على القروض المتعثرة، خصوصا في قطاعي الطاقة والتشييد.
وكتب "نحن حريصون على استحداث القواعد واللوائح الضرورية لتعزيز دعمنا لبيئة الأعمال".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

"واكل ناسه".. المقاول محمد على لا يرد على والده ويأكل ميراث والدته ويهمل فى تربية بناته

منذ حوالي 6 ساعات

خيانات "خالد البلشي".. يشكك بقرارات النيابة العامة ويسىء للقضاء

منذ حوالي 13 ساعة

كيم كارداشيان تعترف بالبحث عن أمر مخجل في «جوجل»

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إلغاء الامتحانات الإلكترونية

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

"التعليم" توضح حقيقة إلغاء الامتحانات الإلكترونية

أيام زمان

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

الصحة

"الصحة العالمية" تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تعريض المريض للأذى

"يونسيف" تدعم حملة ولاية النيل الأزرق السودانية لمواجهة الكوليرا

الذئبة الحمراء أخطر مرض يهاجم الجهاز المناعي.. تعرف عليها

أمل جديد لتخفيف معاناة مرضى السرطان

الرئيس نيوز

اتحاد الكرة يُعلن: السوبر في برج العرب بحضور جماهيري

بعد 3 أيام في الماء.. العثور على جثمان طالب الطب في دمياط

"الوفد": سأتصدى بكل قوة لأي محاولة تخريب للحزب باللائحة والقانون

"المالية":أول مبادرة حكومية بالإسكندرية لتطبيق «الموازنة التشاركية»

منوعات

أنثى فيل صغيرة بقدم صناعية تنتقل لمأوى في تايلاند

جامعة السلطان قابوس تتقدم في مؤشر "التايمز" لأفضل جامعات العالم 2020

الليلة تشهد قمرا صغيرا ونادرا في السماء

برنامج أممي يشيد بعزم السودان تشجيع ثقافة "مكان عمل صديق للبيئة"

كشكول

المهن التعليمية تطلب من الرئيس السيسى عودة الاحتفال بعيد المعلم

غدا.. فتح باب التحويلات لطلاب الشهادات الفنية بتنسيق الجامعات

المنوفية ضمن 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني للعام 2020

جامعة أسوان علي قمة الجامعات المصرية في التصنيف الدولي

إسلام سياسي

ترحيل أمير "أنصار الشريعة" التكفيرية الهارب من السودان إلى القاهرة

بعد إقالة بولتون.. "طالبان" تدعو واشنطن لاستئناف مفاوضات السلام

متحدث الجماعة السابق يكشف حقيقة المعارضة في الخارج.. ويؤكد: "ضعفاء- مفككون"

الاستقالات الجماعية تضرب حزب أردوغان


زيت وسكر

اعتماد ٥ مستشفيات ببورسعيد ضمن التأمين الصحى الشامل

هيئات التأمين الصحي تناقش ميكنة المنظومة ببورسعيد

الزراعة تبحث مع الأعمال الهولندى الأفريقى سبل الاستثمار الزراعى

الزراعة تبحث مع تنمية الزراعة البحرينى نقل خبرات الاستزراع السمكى

مقالات الرأي
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
صفاء النجار
بعد السبعين.. أحيانًا
د. إلهام سيف الدولة حمدان
المصالحة مع النفس.. فريدة الشوباشي نموذجًا !
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

مناقشة أول رسالة دكتوراه لذوى القدرات بتربية فنية الزمالك.. 17 سبتمبر

كورال أطفال الطور يختتم "صيف بلدنا" بجنوب سيناء

"ثقافة أسيوط" تختتم أنشطة نادى الطفل الصيفي بأبو تيج (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك