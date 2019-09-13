شبيبة الساورة الجزائرى يعين بوغرارة مدربًا جديدًا له

أعلن نادي شبيبة الساورة الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعيين لمين بو غرارة مدربًا جديدًا للفريق في الفترة المقبلة.



وقال شبيبة الساورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بوغرارة سيشرع في عمله مساء اليوم الجمعة، ليقود الجهاز الفني الذي كان يشرف عليه اللاعب السابق مصطفى جاليت بمعاونة صابر بن شريف.

وكان التونسي معز بوعكاز تولى مسئولية تدريب شبيبة الساورة في فترة الإعداد للموسم، قبل أن يتقدم باستقالته قبل انطلاق الدوري الجزائري بسبب خلافات مع مسئولي الفريق.

وتقدم بوغرارة منذ أيام باستقالته من تدريب نادي اتحاد عنابة، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الجزائري، ليتولى تدريب شبيبة الساورة بعد مسيرة تدريبية قاد فيها عدد من الأندية مثل دفاع تاجنانت وشبيبة سكيكدة وأهلي برج بوعريريج.

ويحتل شبيبة الساورة المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط بعد مرور أربع جولات في الدوري الجزائري.