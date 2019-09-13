جونسون «متفائل بحذر» بشأن التوصل إلى اتفاق حول بريكست

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أنه «متفائل بحذر» بشأن التوصل إلى اتفاق حول بريكست قبل جولة محادثاته الأولى مع مسئولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن يلتقي جونسون رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر ومفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في لوكسمبورغ الإثنين.



لكن نبرة جونسون المتفائلة حيال إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل المهلة النهائية في 31 أكتوبر تتباين بشكل واضح مع أجواء بروكسل.