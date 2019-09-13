روسيا تقترح عقد قمة سلام فى أوكرانيا الشهر المقبل

اقترح الكرملين اليوم الجمعة عقد قمة لزعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا الشهر المقبل لمناقشة عملية السلام في أوكرانيا.



وقال يوري أوشاكوف مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصحفيين: «يتم إجراء استعدادات نشطة، وعندما تظهر نتائج يمكن أن يوافق عليها الزعماء، فإننا سنوافق على موعد».

وأضاف أوشاكوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (تاس)«إذا كان العمل ناجحًا فلماذا لا نعقد القمة في أكتوبر)؟».

وأصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عقد القمة في وقت مبكر من الشهر الجاري.