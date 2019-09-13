رولا رزق: الإعلام المصري تصدى لمخططات الإخوان المشبوهة

قالت الإعلامية رولا رزق إن الإعلام المصري شهد تطورا كبيرا وطفرة يشهد لها الجميع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشارت الإعلامية رولا رزق، في تصريحات لها اليوم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو قائد النهضة الحديثة في مصر، والمشاريع الجبارة التي يسابق بها الزمن، هي خير دليل على ذلك ويكفي العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق العالمية التي أجريت في عهده، وستساهم بشكل كبير في تسيير حركة التجارة داخل مصر، وستساهم في إحداث طفرة اقتصادية غير مسبوقة.



وأوضحت أن الإعلام المصري في عهد الرئيس السيسي، ساهم في كشف العديد من الشائعات والأخبار المغلوطة التي حاولت الجماعات الإرهابية بثها عبر قنواتهم المشبوهة لمحاولة تعطيل عمليات التنمية ومحاولة زعزعة واستقرار امن مصر السياسي والاقتصادي، والتصدي لكل سموم الإرهاب من خلال اعلام بناء يقف ويدعم دولته ورئيسا الذي أصبح بمثابة بطل قومي.