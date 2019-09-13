وزير الخارجية التونسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

تسلم وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، نسخة من أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان - أن السفراء الجدد هم آنا بلوك مازوير عن دولة السويد، وكريستوف دي باسومبير عن المملكة البلجيكية، ورفيق على أونانير عن تركيا.



من جانبه، أكد الجهيناوي استعداد وزارة الشئون الخارجية لتوفير كل الظروف التي تمكن السفراء الجدد من أداء مهامهم على أكمل وجه، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في عملهم.