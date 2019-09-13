الأحد.. انطلاق مبادرة "الوفد مع المرأة" بالغربية

يستعد حزب الوفد لتنظيم حفل تدشين مبادرة «الوفد مع المرأة» في محافظة الغربية، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، والدكتورة أميرة أبو شقة، ولفيف من قيادات الحزب، حيث يُقام مؤتمر جماهيري بـ قاعة مؤتمرات جامعة طنطا، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا الأحد المقبل.



وعقدت اللجنة التنسيقية لمبادرة الوفد مع المرأة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا تحضيريًا، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتدشين المبادرة بمحافظة الغربية، الأحد المقبل، وكذلك انعقاد المؤتمر الجماهيري بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بالمحافظة.



وبحثت اللجنة بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، والدكتور محمد خليفة، رئيس اللجنة النوعية للبيئة والطاقة بالحزب، والدكتورة أميرة أبوشقة، ولبنى فتحي مقرر اللجنة النوعية للبيئة، والحسيني الشرقاوي، أمين صندوق لجنة شباب الوفد في الغربية، الاستعدادات اللازمة وآليات تنفيذ المبادرة في محافظة الغربية، للوصول إلى الفئات المستحقة.



وتأتي مبادرة الوفد مع المرأة استكمالًا للحملة الرئيسية الوفد مع الناس التي أطلقها رئيس الحزب، وإيمانًا بأهمية دور المرأة المصرية في المجتمع، ودعم تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.