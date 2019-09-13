"برج العرب" يستضيف مباراة السوبر بحضور 10 آلاف مشجع

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم (2018 - 2019) في الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية بحضور جماهيري يقدر بنحو 10 آلاف مشجع مناصفة بين الناديين (5 آلاف لكل فريق).



ويأتي إعلان اتحاد الكرة عن مكان اللقاء بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأكد اتحاد كرة القدم في بيان اليوم "أنه إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه في الوقت نفسه على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة".