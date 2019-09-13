سفير الإمارات بالقاهرة يشيد بكفاءة المصريين في "الهندسة والابتكار"

قال مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، إن مسابقة جائزة الإمارات للطاقة 2020، رائعة وتنظم برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ كبير لتشجيع الابتكار في مجال الطاقة.



وأضاف الجنيبي خلال لقاء تليفزيوني على قناة MBC مصر، في برنامج "الجمعة في مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن المسابقة لها خصوصية حيث يتم التكريم من خلال تغطية كبيرة للمشاركة، مشيرًا إلى أن الجائزة ستتضاعف، وعدد الفائزين سيتضاعف.



وأكد أن مصر لديها كفاءات عالية جدا، ومشاركة دائمة في مختلف الفعاليات وخاصة في مجال الهندسة والابتكار.