كونتي: مواجهة أودينيزي "مباراة العمر" للإنتر

أعرب المدير الفني لفريق نادي إنترميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، عن اعتقاده بأن مواجهة أودينيزي غدًا السبت تعد "مباراة العمر"، متعهدا في نفس الوقت بإعادة المهاجم الدولي التشيلي، ألكسيس سانشيز، إلى المستوى الذي يعرفه عنه الجميع.



وقال كونتي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد حسبما نقل موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الجمعة، إن "العودة من التوقف الدولي تعد خطوة للمجهول حيث يعود اللاعبون بظروف مختلفة بدنيا وذهنيا".



وأضاف المدرب الإيطالي أن "أودينيزي فريق جيد، فهم جاهزون بدنيا وجيدون في تنفيذ الهجمات المرتدة حيث يمتلك نستوروفسكي ودي بول وبوسيتو إمكانات ممتازة. ببساطة هم مستعدون لنا وسنحاول التعامل مع المباراة بالطريقة الملائمة"، مؤكدا أهمية لقاء الغد بمشوار النيراتزوري في الدوري الإيطالي "سيري آ" حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي منذ بداية الموسم.



كما أشار مدرب الإنتر إلى أن سانشيز لاعب جيد وأظهر هذا الأمر سابقا وفاز بألقاب ولعب لمانشستر يونايتد وبرشلونة، مضيفا "هو سريع وقوي وعلينا مساعدته على استعادة الثقة التي فقدها في إنجلترا خلال العامين الماضيين لأسباب مختلفة".



وحول المستوي الرائع روميلو لوكاكو منذ الانضمام للإنتر، لفت كونتي إلى أنه لاعب بجودة عالية ويفكر بالفريق قبل إحراز الأهداف، مرشحا المهاجم البلجيكي لمنافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب هداف الدوري الإيطالي.