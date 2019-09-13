نافع هيكل: مؤتمرات الشباب لا تقتصر على النخب

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب تمثل أهمية كبرى، وانعكس أثرها الإيجابى خلال الفترة السابقة بشكل كبير، وكان لها دور فى تعزيز التعاون ومناقشة القضايا والموضوعات والملفات التي تخصهم، ووضع آليات لحلها، وكل هذا يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تنفيذ كامل التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات السابقة حتى يكون لهذه المؤتمرات صبغة الأهمية وهذا ما كان على أرض الواقع.



وأضاف «هيكل»، في بيان له، اليوم الجمعة، أن مؤتمرات الشباب تشهد حاليًا حالة من الحوار المجتمعي بسبب قناعة القيادة السياسية بهم، التي لم تقتصر في الحوار على نخب بعينها، بل اتجهت لجميع أطياف المجتمع، لافتًا إلى أن تكرار انعقاد المؤتمرات الخاصة للشباب هو تأكيد على التفاف الشباب حول قيادته السياسية لما يراه من اهتمام القيادة السياسية بهم وإعدادهم لتحمل المسئولية وتأكيد أهمية دور الشباب في بناء المجتمع المصري.



وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك حرصًا لدى الشباب للتسجيل على الموقع الرسمي لحضور فعاليات المؤتمر، لعرض أفكار وتطلعاتهم وإشراكهم في المسئولية وصناعة القرار، وكشف الحقائق وتوضيح الصعوبات والتحديات والخطط المستقبلية، لغلق المجالات على إثارة الشائعات والبلبلة، مؤكدًا أن أفكار الشباب ورؤاهم ومقترحاتهم تفيد الدولة.