«الهوارى»: توصيات مؤتمرات الشباب محل اهتمام من المسئولين

قال عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمؤتمرات الشباب بشكل دوري يشير إلى اهتمام الدولة بالشباب وأهمية التواصل معهم بشكل دائم وهو ما لم يتوافر في العهود السابقة، لافتًا إلى أن وضع تأثير نشر الأكاذيب على الدولة على أجندة المؤتمر شيء مهم جدا، نظرًا لانتشار الشائعات في الفترة الاخيرة وتسببها في إثارة اللغط.



وأضاف «الهواري»، أن الرئيس سيتحدث بكل شفافية ومصداقية حول هذه الشائعات خلال المؤتمر لكي يحسم هذه الشائعات التي يتعمد الإرهاب نشرها داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن القضايا التي تناقش في مؤتمرات الشباب، لم تعد قضايا تخص فئة الشباب فقط، لقد أصبحت تناقش كل قضايا المجتمع، وتطورت مناقشات الشباب إلى وضع المشاركين بالمؤتمر حلولًا مبتكرة لحل المشكلات المختلفة، بجانب تضمنها توصيات تكون محل متابعة واهتمام من المسئولين.

ولفت أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إلى أن الرئيس السيسي أكد منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة أن مصر لن تبنى إلا بالعرق والعمل، وأن الشباب كان لهم دور كبير بالفترة الماضية تمثلت فى مقترحات تم تطبيقها ومشاركتهم في كافة المحافل.