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رياضة

مرسيدس تمدد شراكتها مع فريق وليامز لتزويده بالمحركات حتى 2025

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وشركة مرسيدس تمديد الشراكة بينهما على صعيد المحركات حتى نهاية موسم 2025.
ويستخدم البطل السابق وليامز، الذي لم يفز بأي سباق منذ 2012 والذي يحتل ذيل الترتيب في البطولة، وحدات الطاقة الخاصة بمرسيدس منذ 2014.
وسيستمر الاتفاق الحالي حتى نهاية 2020، لتبدأ بعدها الرياضة في إجراء إصلاح شامل في ظل قواعد فنية معدلة تهدف للوصول لتنافس متقارب وحد أقصى للإنفاق للوصول للمساواة بين الفرق على الحلبة.
وقالت كلير وليامز نائبة رئيس الفريق الذي أنهى في المركز الثالث في الترتيب العام عامي 2014 و2015 "نعتقد أنهم (في مرسيدس) سيواصلون العمل للوصول لمحرك شديد التنافسية".
وسيواصل فريق وليامز التعويل على صندوق التروس الخاص به على عكس فريق ريسنج بوينت الذي يحصل على المحرك وصندوق التروس من مرسيدس.
وفاز الفريق التابع لشركة مرسيدس بلقب البطولة منذ الاستعانة بالمحركات التوربينية سعة 1.6 لتر والمؤلفة من ست أسطوانات في 2014 ويتجه الفريق نحو سادس لقب على التوالي للسائقين والصانعين
هذا الموسم.
وقد ينظر لتمديد الشراكة على أنها تصويت بالثقة على مستقبل فورمولا 1 مع مرسيدس، التي ستخوض أول ظهور لها في سلسلة فورمولا 2 للسيارات الكهربائية بداية من نوفمبر المقبل، والتزامها بالاستمرار على الأقل كمزود للمحركات فيما بعد 2020.
وستنتهي الاتفاقات التجارية الحالية لفورمولا 1 مع جميع الفرق بنهاية العام المقبل.
وتشارك وليامز في البطولة هذا العام بتشكيلة تضم جورج راسل (21 عاما) المدعوم من مرسيدس، وبطل فورمولا 2 العام الماضي، إلى جانب البولندي روبرت كوبيتسا.

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