فنلندا: يجب على أوروبا وقف واردات اللحوم وفول الصويا من البرازيل

قال وزير المالية الفنلندي ميكا لينتيلا اليوم الجمعة إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوقف واردات لحوم الأبقار من البرازيل وأن يدرس أيضا تعليق استيراد فول الصويا لزيادة الضغوط على الحكومة البرازيلية لمكافحة حرائق غابات الأمازون.

وأبلغ لينتيلا خلال مؤتمر صحفي في هلسكني أن فنلندا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، طلبت من سلطات الاتحاد أن "تتوقف عن استيراد لحوم الأبقار من البرازيل".

وأضاف أنه يدرس عمل نفس الشيء بشأن فول الصويا بهدف "زيادة الضغوط حتى تفعل الحكومة البرازيلية شيئا ما بشأن حرائق الغابات".

