رومانيا تفوز على بيرو 3-0 ببطولة العالم لناشئات الطائرة

فاز المنتخب الروماني لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة على نظيره البيروفي 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن ببطولة العالم التي تستضيفها مصر حاليا وتختتم غدا السبت.



جاءت نتائج الأشواط 25-20 و25-21 و25-17 لصالح رومانيا لتواجه غدا اليابان لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما ستواجه بيرو روسيا لتحديد المركزين السابع والثامن بالبطولة.



وفي مباراة أقيمت بمجمع الصالات باستاد القاهرة، تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على منتخب بورتوريكو 3- 1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات تحديد المراكز من الثالث عشر حتى السادس عشر ببطولة العالم.

جاءت نتائج الأشواط 25-15 و21-25 و25-16 و26-24 لصالح كوريا الجنوبية لتواجه غدا كندا لحسم المركزين الـ13 والـ14، فيما ستواجه بورتوريكو تايلاند لتحديد المركزين الـ15 والـ16.