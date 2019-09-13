الزمالك يفوز على الأوليمبي 30-27 بدوري المحترفين لكرة اليد

فاز فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك على الأوليمبي بنتيجة 30-27 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة بالإسكندرية ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لهذا الموسم.



ويعد الفوز على الأوليمبي، ثالث انتصار على التوالي لفريق القلعة البيضاء، بعد التغلب في الجولة الأولى على المعادي 40-29 وبالجولة الثانية على الطيران 27-21.