"فيفا" يوقف كبير مشجعي روسيا بسبب خرق قواعد مكافحة العنصرية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة عن إيقاف ألكسندر شبريجن كبير المشجعين الروس لمدة عامين عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة بسبب بث محتوى عنصري على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.

وأشار الفيفا إلى أنه عاقب شبريجن بسبب بعض التصريحات الإعلامية العنصرية إضافة لمحتو عنصري بثه على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في 2014 و2015.

كما قرر الفيفا تغريم شبريجن 10 آلاف فرنس سويسري (9880 دولار).

وكان شبريجن ضمن مجموعة مشجعين روس جرى ترحيلهم من فرنسا بسبب التورط في أعمال عنف خلال كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.