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عالم

باكستان تدعو أمريكا والصين وروسيا إلى المساعدة في حل قضية كشمير

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:03 م
جريدة الدستور
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دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ثلاث قوى عالمية رئيسية أمريكا والصين وروسيا، إلى تقديم المساعدة في حل قضية كشمير، قائلا إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يمارسوا نفوذهم لتسوية هذه القضية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني -في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة- إن إجراءات الهند في جامو وكشمير لها عواقب وخيمة وتأثير سلبي على المنطقة بأسرها، حاثّا المجتمع الدولي على القيام بمسئولياته، كما حذّر المجتمع الدولي من أن هذه المشكلة يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة، موضحا أن الحل الوحيد لنزاع كشمير يكمن في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول كشمير.

وفيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قال عمران خان إنه يتعين ألا يتم الانسحاب حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية هناك، مؤكدا أن التسوية يجب أن تكون شاملة ومخططة.

وحول الاتهام بمنح مجموعات إرهابية مجالا في باكستان، صرح رئيس الوزراء الباكستاني بشكل قاطع بأن حكومته اتخذت الإجراءات الفعالة، وأنها لن تسمح بوجود أي مجموعة إرهابية في بلاده، وأشار إلى أن الهند تستخدم أراضي أفغانستان لرعاية الإرهاب في باكستان، على حد قوله.

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