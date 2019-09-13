تفاصيل مخطط "الحركة المدنية" للإفراج عن متهمى "الإرهابية" فى "خلية الأمل"

كشف مصدر مطلع عن خيوط مخطط جديد لجماعة الإخوان الإرهابية، للضغط على مؤسسات الدولة للإفراج عن عناصره المتهمين فى القضية المعروفة إعلامية باسم "خلية الأمل"، لموضحا أن أعضاء الحركة المدنية هم المنوطين بتنفيذ هذا المخطط.

وأكد المصدر أن الحركة المدنية هى واحدة من أذرع الجماعة الإرهابية، وعنصر مهم فى تنفيذ مخططاتها السوداء، لافتا إلى أن كل الشواهد تؤكد الارتباط الوثيق بين أعضاء الحركة المدنية، والجماعة الإرهابية، ولعل أبرزها حرصهم على نعى المعزول محمد مرسى ونعته بـ "الرئيس الشهيد".

وأوضح المصدر أن المخطط الجديد يرتكز على قيام أعضاء الحركة المدنية ـ بوصفهم أصحاب آراء ـ بإصدار لبيانات تطالب بالإفراج عن المتهمين فى " خلية الأمل"، للضغط على مؤسسات الدولة المصرية، على الرغم من انتماء جميع المتهمين للجماعة الإرهابية، وتم القبض عليهم فى حالة تلبس.

ويأتى المخطط الجديد، ليضاف إلى رصيد الحركة المدنية الأسود، فى مساندة الجماعة الإرهابية، وتبنى أفكارها وتنفيذ مخططاتها الهادفة للنيل من استقرار الوطن، والسعى لتوريط رموز سياسية فى العمالة لصالح الجماعة الإرهابية، وخدمة أهدافها.