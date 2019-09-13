توشيل: نيمار جاهز للمشاركة مع سان جيرمان أمام ستراسبورج

قال الألماني توماس توشيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعبه البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا يستطيع المشاركة في مباراة الفريق المقررة غدا السبت أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

وإذا خاض نيمار مباراة الغد، ستكون الأولى له مع الفريق منذ مايو الماضي علما بأن الفترة الماضية شهدت جدلا هائلا بشأن رحيل نيمار عن صفوف الفريق.

وكان نيمار انتقل لسان جيرمان في صيف 2017 مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني والبالغ 222 مليون يورو.

ويمتد عقد اللاعب مع سان جيرمان حتى 30 يونيو 2022، ولكن الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا حول إمكانية انتقاله لناد آخر أو عودته لبرشلونة.

وقال توشيل: "أشعر بسعادة بالغة لأن فترة الانتقالات انتهت".

وأشار توشيل إلى أنه يتعين على نيمار أن يتفهم غضب مشجعي سان جيرمان نظرا لما حدث في الفترة الماضية وغيابه عن صفوف الفريق في المباريات الأولى بالدوري الفرنسي.