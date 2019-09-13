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رياضة

الإصابة تبعد لاكازيت لاعب أرسنال حتى أكتوبر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:44 م
جريدة الدستور
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قال أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن المهاجم ألكسندر لاكازيت سيغيب عن المباريات حتى الشهر المقبل بسبب إصابة في الكاحل.
وشعر المهاجم الفرنسي (28 عاما)، الذي سجل هدفين في الدوري الانجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، ببعض الألم خلال اللعب في الأسابيع الأخيرة ونصحه أطباء بالراحة حتى لا تتفاقم الاصابة.
وقال أرسنال في بيان "بعد تقييم مشكلة الكاحل نصحنا أطباء بحاجة الكسندر إلى راحة لتقوية الكاحل واستعادة كامل لياقته".
وتابع "لعب ألكسندر وهو يعاني من الإصابة لعدة أسابيع. يتوقع أن يعود إلى المنافسات في اكتوبر".
وفي وقت سابق اليوم أكد أوناي إيمري مدرب أرسنال أن ثنائي الدفاع كيران تيرني وهيكتور بيليرين يقتربان من العودة للفريق الأول بعد التعافي من إصابة.
وغاب بيليرين عن المنافسات قرابة تسعة أشهر بعد إصابته في أربطة الركبة بينما ينتظر تيرني خوض مباراته الأولى مع أرسنال بعد وصوله من سيلتيك وهو يعاني من مشكلة في أعلى الفخذ كما خاض جراحة لعلاج فتاق.
وأبلغ إيمري مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة مستضيفه واتفورد يوم الاحد "يقتربان من العودة لكنهما بحاجة لمواصلة العمل. يحتاجان لفترة من الوقت للتأكد من جاهزيتهما للعب.
"يعتمد الأمر على مدى تقدم حالتيهما في الأسابيع القليلة المقبلة. ربما نقرر أن ندفع بهما في بادئ الأمر مع فريق تحت 23 عاما لتجهيزهما.
"وربما يكتسبان الثقة والايقاع للعودة للعب معنا بنسبة مئة في المئة".
وأكد إيمري أن المهاجم نيكولا بيبي سيشارك في مباراة مطلع الأسبوع رغم انسحابه من تشكيلة ساحل العاج بسبب عدم اكتمال لياقته بينما يقترب المدافع روب هولدينج من التعافي بشكل كامل وربما يشارك
في مسابقات الكأس.
وأضاف إيمري "يمر روب هولدينج بالموقف ذاته لكن تم تجهيزه من خلال خوض مباريات مع فريق تحت 23 عاما. سنقرر إذا ما كان سيلعب".
وتابع "الأسبوع المقبل سنبدأ حملتنا في الدوري الأوروبي وبعدها كأس الرابطة ولذا مع خوض المزيد من الدقائق مع فريق تحت 23 عاما يمكن أن يصبح جاهزا للانضمام للفريق الأول".

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