توماس باخ يرحب بمساعي ألمانيا لاستضافة الأولمبياد

رحب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية، باهتمام ألمانيا باستضافة دورة الألعاب الأولمبية مرة أخرى.

وقال باخ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "لقد قدمنا العرض من خلال عملية الاصلاح الخاصة بنا، وسعداء باستقبال ذلك بشكل إيجابي هنا في برلين وكذلك اقليم راين رور".

وساند عضو مجلس الشيوخ اندرياس جيسيل ملف برلين لاستضافة الأولمبياد في الوقت الذي تؤازر فيه مجموعة "راين رور 2032" الخاصة، ملف راين رور لاستضافة الدورة الأولمبية.

ولم يحالف التوفيق أكثر من ملف ألماني لطلب استضافة الأولمبياد وكان عدم النجاح في معظمها بسبب الرفض الشعبي.. وهذه الملفات هي برلين 2000 ولايبزج 2012 وميونخ 2018 و2022 وهامبورج 2024.

على الجانب الأخر، ترك باخ الباب مفتوحا أمام إمكانية ترشحه لولاية جديدة في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية عام.2021

وكانت آخر مرة احتضنت فيها ألمانيا الألعاب الأولمبية، في نسخة ميونخ 1972، لكن مساعيها لاحتضان الدورة بعدها في كل من برلين ولايبزج وهامبورج باءت بالفشل.

وتقام نسخة 2020 من الأولمبياد في العاصمة اليابانية طوكيو ونسخة 2024 في باريس و2028 في لوس أنجليس.