تونس تنعى مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الجمالي

نعت وزارة الخارجية التونسية، صلاح الدين الجمالي المبعوث الحالي للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 72 عاما.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي أعرب عن تعازيه لأسرة الجمالي، الذي عمل بالوزارة منذ عام 1973، وتم تعيينه منذ أكتوبر 2016 بإجماع الدول العربية كمبعوث للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، المهمة التي مارسها حتى وفاته.

