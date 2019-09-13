"الخزانة الأمريكية": سنواصل ضغوطنا على حزب الله لوقف تمويله

أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي أن حاكم مصرف لبنان يعاني من ضغط كبير نتيجة تصرفات "حزب الله".



وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي إن "حزب الله" يحصل على الأموال من تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على "حزب الله" لوقف تمويله، "وفقًا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".





